¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¡Êº¸¡Ë¤È¥Ø¥°¥¼¥¹¹ñËÉÄ¹´±/Carlos Barria/Reuters¡Ê£Ã£Î£Î¡ËÉ®¼Ô¤Ï£²£´Æü¤Î»þÅÀ¤Ç¤¹¤Ç¤Ë¡¢¥Ë¥å¡¼¥¹¥ì¥¿¡¼¡Ö¥ï¥Ã¥È¡¦¥Þ¥¿¡¼¥º¡×¸þ¤±¤Îµ­»ö¤Ç¤³¤¦ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤¬À¯ÉÜ¶ÈÌ³¤Îºþ¿·¤È½Ì¾®¤Î¤¿¤á¤Ë¼Â¶È²È¤äÀ¯¼£ÅªÌÁÍ§¤òÁª¤ó¤À¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁÇ¿Í¤Î¤è¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬¾úÀ®¤µ¤ì¤¿¤È¡£¤·¤«¤·¡¢É®¼Ô¤¬½¸¤á¤¿»öÎã¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¡¢¥¢¥È¥é¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯»ï¤Î¥´¡¼¥ë¥É¥Ð¡¼¥°ÊÔ½¸Ä¹¤¬£²£´Æü¤ËÊó¤¸¤¿Ë½Ïª¤ËÈæ¤Ù¤ì¤Ð¸«Îô¤ê¤¹¤ë¡£¤½¤Îµ­