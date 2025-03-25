¥×¥íÌîµå¥ä¥¯¥ë¥È¡¢µð¿Í¤Ê¤É¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿DeNA¤Î¸µ´ÆÆÄ¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥é¥ß¥ì¥¹»á¡Ê50¡Ë¤¬¡¢2025Ç¯3·î23Æü¤Ë¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¤ò¹¹¿·¤·¡¢µð¿Í¤Î¿·³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¥È¥ì¥¤¡¦¥­¥ã¥Ù¥Ã¥¸³°Ìî¼ê¡Ê27¡Ë¤òÆÈ¼«¤Î»ëÅÀ¤ÇÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£ ¡ÖÈà¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Î¿ô»ú¤ò¤ß¤ë¤È¡¢¾¯¤·ÉÔ°Â¤ÊºàÎÁ¤¬¤¢¤ë¡×¥­¥ã¥Ù¥Ã¥¸¤Ï¡¢Âç¥ê¡¼¥°¤Î¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ê¤É¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢24Ç¯¥ª¥Õ¤Ëµð¿Í¤ËÆþÃÄ¤·¤¿¡£ Âç¥ê¡¼¥°ÄÌ»»67»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï¥È¥ê¥×¥ë¥¹