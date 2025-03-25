´Ú¹ñ¥½¥¦¥ë¤Ç¤­¤Î¤¦¡¢Æ»Ï©¤¬Âç¤­¤¯´ÙË×¤·¡¢¿¼¤µ20¥á¡¼¥È¥ë¤ËÃ£¤¹¤ë·ê¤Ë¥Ð¥¤¥¯¤¬Íî²¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤­¤ç¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ±¿Å¾¼ê¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¼ÖºÜ¥«¥á¥é¤Î±ÇÁü¤Ç¤¹¡£¼Ö¤¬ÆÍÁ³¡¢Æ»Ï©¤ËÄÀ¤ß¹þ¤ó¤À¸å¡¢ÉÔ¼«Á³¤ËÄ·¤Í¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£ÊÌ¤Î³ÑÅÙ¤«¤é¤Î±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢¼Ö¤¬Ä·¤Í¾å¤¬¤Ã¤¿¾ì½ê¤Ë¤ÏÂç¤­¤Ê·ê¤¬¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¤¹¤°¸å¤í¤Ë1Âæ¤Î¥Ð¥¤¥¯¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£µ­¼Ô¡ÖÆ»Ï©¤Î´ÙË×¸½¾ì¤Ç¤¹¡£6¼ÖÀþ¤Î¤¦¤Á5¼ÖÀþ¤Ë