JAÁ´ÇÀ¡ÊÁ´¹ñÇÀ¶È¶¨Æ±ÁÈ¹çÏ¢¹ç²ñ¡Ë¤Ï25Æü¡¢À¯ÉÜÈ÷ÃßÊÆ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ê¤É¤Ç¤ÎÅ¹Æ¬ÈÎÇä¤Ï4·î¤«¤éËÜ³Ê²½¤¹¤ë¤È¤Î¸«ÄÌ¤·¤ò¼¨¤·¤¿¡£