º£Æü25Æü¡¢µ¤¾ÝÄ£¤Ï¤³¤ÎÀè¤Î3¤«·îÍ½Êó(4·î¡Á6·î)¤òÈ¯É½¡£Ê¿¶Ñµ¤²¹¤ÏËÌÆüËÜ¤ÇÊ¿Ç¯¤è¤ê¹â¤¯¡¢Åì¡¦À¾ÆüËÜ¤ÏÊ¿Ç¯ÊÂ¤ß¤«¹â¤¤¸«¹þ¤ß¡£4·î¡¢5·î¤Ï´¨ÃÈº¹¤¬Âç¤­¤¯¡¢µÞ¤Ë½ë¤¯¤Ê¤ëÆü¤â¤¢¤ê¡¢½Õ¤«¤éÁá¤á¤ÎÇ®Ãæ¾ÉÂÐºö¤¬É¬Í×¡£¹ß¿åÎÌ¤ÏÁ´¹ñÅª¤ËÊ¿Ç¯ÊÂ¤ß¡£6·î¤ÏÇß±«¤é¤·¤¯¤Ê¤ë¤¬¡¢½ë¤µÃí°Õ¡£Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë³¤ÍÎ¤ÈÂçµ¤¤ÎÆÃÄ§µ¤¾ÝÄ£¤Ïº£Æü25Æü(²Ð)¡¢¤³¤ÎÀè¤Î3¤«·îÍ½Êó¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃÏµå²¹ÃÈ²½¤Î±Æ¶ÁÅù¤Ë¤è¤ê¡¢Á´µå¤ÇÂçµ¤Á´ÂÎ¤Î²¹ÅÙ¤¬¹â¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£