25Æü¤ÎÀÅ²¬¸©Æâ¤Ï³ÆÃÏ¤Çµ¤²¹¤¬¾å¤¬¤ê¡¢¥½¥á¥¤¥è¥·¥Î¤ÎÉ¸ËÜÌÚ¤Î¤¢¤ëÀÅ²¬»Ô¤Ç²ÆÆü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ëºù¤Î³«²Ö¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©24Æü¸á¸å¡¢µ¤¾ÝÄ£¤ÏÅìµþ¤Îºù¤¬³«²Ö¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£³«²ÖÆü¤ÏÊ¿Ç¯¤ÈÆ±¤¸¤Ç2024Ç¯¤è¤ê5ÆüÁá¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£°ìÊý¡¢ÀÅ²¬¸©Æâ¤Ç¤Ï¡Ä¡£¡ÊÆ°²èÅê¹Æ¼Ô¡Ë¡Ö¤¨¤Ã ¤¨¤Ã ¼ÖÂç¾æÉ×¤«¤Ê¡¢É¹¹ß¤Ã¤Æ¤ëÉ¹¡×24ÆüÌë¡¢Âçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÀÅ²¬¸©ÃæÉô¤Ê¤É¤ÇÂçÎ³¤Î¤Ò¤ç¤¦¤¬¹ß¤ê¤Þ¤·¤¿¡£µ¤¾ÝÂæ¤Ç¤Ï¡¢