¥È¥ë¥³¤Ç6ÆüÏ¢Â³¤ÇÂçµ¬ÌÏ¥Ç¥â¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢1100¿Í°Ê¾å¤¬¹´Â«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥È¥ë¥³¤Î¥¨¥ë¥É¥¢¥óÂçÅýÎÎ¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤µ¤ì¤ë¥¤¥¹¥¿¥ó¥Ö¡¼¥ë¤Î¥¤¥Þ¥â¡¼¥ë»ÔÄ¹¤ÎÂáÊá¤Ë¹³µÄ¤¹¤ëÂçµ¬ÌÏ¥Ç¥â¤¬19Æü¤«¤é6ÆüÏ¢Â³¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¥È¥ë¥³ÆâÁê¤Ï24Æü¡¢¥Ç¥â¤Ë»²²Ã¤·¤¿1133¿Í¤ò¹´Â«¤·¤¿¤Û¤«¡¢¾×ÆÍ¤Ç·Ù»¡´±123¿Í¤¬Éé½ý¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¨¥ë¥É¥¢¥óÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢¥Ç¥â¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤ëÌîÅÞÂ¦¤ËÂÐ¤·Ä©È¯¹Ô°Ù¤ò¤ä¤á¤ë¤è¤¦·Ù¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤ÏÆ»¤òÉõº¿¤·¤¿¤ê¥Ð¥ê¥±