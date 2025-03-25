¤Á¤ç¤¦¤ÉÂçº¬¤¬1/3ËÜÍ¾¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢NHK¡Ø¤­¤ç¤¦¤ÎÎÁÍý¡Ù¤Ç¡¢ÎÁÍý¸¦µæ²È¤Î»ÔÀ¥±Ù»Ò¤µ¤ó¤¬¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ö±ö¤â¤ßÂçº¬¤ÈÆÚÆù¤Î¹õ¤³¤·¤ç¤¦ßÖ¤á¡×¤òºî¤ê¤Þ¤¹¡£Âçº¬¤È¤¤¤¦¤È¤ï¤¬²È¤Ç¤Ï¡¢Âçº¬¥µ¥é¥À¤«¼ÑÊª¡¢¤ª¤ß¤½½Á¤ËÆþ¤ì¤ë¤«¤Î3Âò¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¥ì¥·¥Ô¤Ï¡¢Âçº¬¤ÎßÖ¤áÊª¡£Âçº¬¤òßÖ¤á¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢ÊÝ¼éÅª¥ì¥·¥Ô¼çÂÎ¤Î¤ï¤¬²È¤Ë¤Ï¤È¤Ã¤Æ¤â¿·Á¯¡£¤½¤ì¤Ë²¿¤ò¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢Âçº¬¤ÈÆÚ¤³¤Þ¤È¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤À¤±¤Çºî¤ì¤Á¤ã¤¦¤Î¤¬¡¢°ìÈÖ¤ÎÌ¥ÎÏ¢ö ¡ÚÂçº¬Í¾¤Ã¤¿