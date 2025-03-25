3·î28Æü¡¢¶¶ËÜ´ÄÆà¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤ëNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤ª¤à¤¹¤Ó¡Ù¤¬ºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤ËÆþ¤ë¤Ê¤«¡¢¤Þ¤¿¤·¤Æ¤â¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î¸ÀÆ°¤Ëº¤ÏÇ¤¹¤ëÀ¼¤¬¨¡¨¡¡£¶¶ËÜ±é¤¸¤ë¸µ¥®¥ã¥ë¤Ç¡¢´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦ÊÆÅÄ·ë¤Ï¡¢Âçºå¤ÎÉÂ±¡¤Ç´µ¼Ô¤Î±ÉÍÜ¾õÂÖ¤òÊ¬ÀÏ¤·¡¢°å»Õ¤ËÄó°Æ¤¹¤ë¡ÖNST¡Ê±ÉÍÜ¥µ¥Ý¡¼¥È¥á¥ó¥Ð¡¼¡Ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´µ¼Ô¤Ë¸þ¤­¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£2020Ç¯¤Î¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î´¶À÷³ÈÂç´ü¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢¥é¥¹¥È¤È¤Ê¤ë3·î24