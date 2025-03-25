3·î24Æü¡¢SixTONES¥¸¥§¥·¡¼¤¬¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖUNDER ARMOUR¡×¤Î°áÁõ¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ê»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡Ö¥¸¥§¥·¡¼¤µ¤ó¤Ï¡¢º£²óÆ±¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ë½¢Ç¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£Instagram¤Ë¤¢¤¬¤Ã¤¿¥à¡¼¥Ó¡¼¤Ï¡¢¹ñºÝÅª¤Ë³èÌö¤¹¤ë¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥¡¡¼¡¦RK¤¬»£±Æ¤·¤¿¤â¤Î¡£UNDER ARMOUR ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Þ