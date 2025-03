脳からの情報を全身に伝えたり、逆に脳へ情報を伝えたりする役割を持つ脊髄を事故などで損傷し、体を動かせなくなった患者に対してiPS細胞から培養した細胞を移植した結果、一部の患者が再び立ち上がれるようになったことを慶應義塾大学などの研究チームが発表しました。Paralysed man stands again after receiving ‘reprogrammed’ stem cellshttps://www.nature.com/articles/d41586-025-00863-0Breakthrough as paralyzed man