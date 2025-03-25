¢¡¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°µð¿Í£·¡½£°¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¡Ê£²£µÆü¡¦¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥¿¥¦¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ëµð¿Í¤ÎÀ¾´ÜÍ¦ÍÛÅê¼ê¤¬¡¢¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ë£²ÈÖ¼ê¤ÇÅÐÈÄ¡£º£µ¨ºÇÄ¹¤È¤Ê¤ë£µ²ó¤òÅê¤²¤Æ£³°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¡¢£´Ã¥»°¿¶¤È¹¥Åê¤·¡¢£·²óÀèÆ¬¤Ç¤Ï¸ø¼°Àï½é°ÂÂÇ¤È¤Ê¤ë±¦Ãæ´Ö¤Ø¤ÎÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡££´²ó¤«¤éÀèÈ¯¡¦°æ¾å¤Î¸å¤ò¼õ¤±¤Æ¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ë¤È¡¢¤³¤Î²ó¤Ï£²¼ÔÏ¢Â³¤Ç»°¿¶¤òÃ¥¤¦¤Ê¤É»°¼ÔËÞÂà¥¹¥¿¡¼¥È¡££µ²ó¤ÏÀèÆ¬¤Ëº¸Á°°ÂÂÇ¤òÍá¤Ó¤¿¤¬¸åÂ³