Æ£°æµ®É§¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¥á¥¤¥ó¥­¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÌë¤ÎÊóÆ»ÈÖÁÈ¡Ønews zero¡Ù¡Ê·î¡ÁÌÚ¸å11¡§00¡¢¶âÍË¸å11¡§30¡Ë¤ÎÌÚÍË¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤¬25Æü¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£4·î¡¢5·î¤Ï·úÃÛ²È¡¦ÄÅÀî·ÃÍý»á¡¢6·î¡¢7·î¤Ï¥Ð¥¹¥±ÆüËÜÂåÉ½¡¦ÇÏ±»¥¨¥Ö¥ê¥ó¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÌÚÍË¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤òÌ³¤á¤ëÄÅÀî·ÃÍý»á¡õÇÏ±»¥¨¥Ö¥ê¥óÄÅÀî»á¤Ï¡¢·úÃÛ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Æ¥­¥¹¥¿¥¤¥ëŽ¥¥×¥í¥À¥¯¥ÈŽ¥¥¢¡¼¥È¥Ô¡¼¥¹Ž¥²È¶ñŽ¥´Ä¶­Ž¥¥é¥ó¥É¥¹¥±¡¼¥×¡¦¸ø¶¦¶õ´Ö¥Ç¥¶