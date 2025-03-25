¿·µþÀ®ÅÅÅ´¤Î¼ÖÎ¾½àÂç¼ê»äÅ´¡¦¿·µþÀ®ÅÅÅ´¡ÊÀéÍÕ¸©³ù¥±Ã«»Ô¡Ë¤¬31Æü¡¢ÁÏÎ©¤«¤é78Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ËËë¤ò²¼¤í¤¹¡£¿Æ²ñ¼Ò¤ÎµþÀ®ÅÅÅ´¤ËµÛ¼ý¹çÊ»¤µ¤ì¤ë¤Î¤ËÈ¼¤¦¡£¸©ËÌÀ¾Éô¤Î¾¾¸Í±Ø¡½µþÀ®ÄÅÅÄ¾Â±Ø¡Ê26.5¥­¥í¡Ë¤ò·ë¤ÖÏ©Àþ¤Ï¡¢4·î1Æü¤«¤é¡ÖµþÀ®¾¾¸ÍÀþ¡×¤È¤·¤Æ°ú¤­·Ñ¤¬¤ì¤ë¡£°ìÊý¡¢±èÀþ¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤­¤¿¥Ô¥ó¥¯¿§¤Î¼ÖÎ¾¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï½ç¼¡ÊÑ¹¹¤µ¤ì¡¢»Ñ¤ò¾Ã¤¹¡£¡Ö¤Þ¤À¤·¤Ð¤é¤¯¡Ø¿·µþÀ®¡Ù¤È¸À¤Ã¤Á¤ã¤¤¤½¤¦¡×¡ÖµþÀ®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¾è¤êÂ³¤±¤Þ¤¹¡×¡£3·îËö¡¢Æ±