¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬£²£µÆü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤ÎÆ°²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô£¶¡¦£¸²¯¿Í¤ÎÆ±¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤Ï¡Ö¡÷£ó£è£ï£è£å£é£ï£è£ô£á£î£é¤ÈÅìµþ¤Ç£Ó£è£ï£ô£é£í£å¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¢£Í£Ì£Â³«Ëë¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÎý½¬Æ°²è¤ä¼Ì¿¿¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Æ°²è¤Ê¤É¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡Ö£²£°£²£´Ç¯¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥ê¡¼¥°£Í£Ö£Ð¤Ç¡÷£ä£ï£ä£ç£å£ò£ó¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤ÎºÂ