ÇÐÍ¥¤Î¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¡¦¥Ø¥×¥Ð¡¼¥ó¤µ¤ó¤¬ÈÕÇ¯¤ò²á¤´¤·¤¿Å¡Âð¡á¥¹¥¤¥¹¡¦¥È¥í¥·¥å¥Ê¡ÊKnightFrankÄó¶¡¡¦¶¦Æ±¡Ë±Ç²è¡Ö¥í¡¼¥Þ¤ÎµÙÆü¡×¤ä¡Ö¥Æ¥£¥Õ¥¡¥Ë¡¼¤ÇÄ«¿©¤ò¡×¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÇÐÍ¥¤Î¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¡¦¥Ø¥×¥Ð¡¼¥ó¤µ¤ó¡Ê1929¡Á93Ç¯¡Ë¤¬ÈÕÇ¯¤ò²á¤´¤·¤¿¥¹¥¤¥¹¤Î¥ì¥Þ¥ó¸ÐÈÊ¤ÎÅ¡Âð¤¬Çä¤ê¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£18À¤µª¤Ë·ú¤Ã¤¿ÇÀ²È¤Î²°Éß¤Ç¡¢ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¿äÄê²Á³Ê¤Ï1800Ëü¥¹¥¤¥¹¥Õ¥é¥ó¡ÊÌó30²¯±ß¡Ë¡£¥Ù¥ë¥®¡¼¤ËÀ¸¤Þ¤ì¡¢À¤³¦Åª¥¹¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Ø¥×