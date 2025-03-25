25Æü¤ÎÅìµþ³ô¼°»Ô¾ì¤ÎÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Ï4±Ä¶ÈÆü¤Ö¤ê¤ËÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¡¢Á°Æü¤ËÈæ¤Ù¤Æ172±ß¹â¤¤3Ëü7780±ß¤Ç¼è°ú¤ò½ª¤¨¤Þ¤·¤¿¡£24Æü¤Î¥¢¥á¥ê¥«»Ô¾ì¤Ç¥Ï¥¤¥Æ¥¯³ô¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¼çÍ×¤Ê³ô²Á»Ø¿ô¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¾å¾º¤·¤¿Î®¤ì¤ò¼õ¤±¡¢Åìµþ¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥ó¤Ê¤ÉÈ¾Æ³ÂÎ´ØÏ¢³ô¤òÃæ¿´¤ËÇã¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢³°¹ñ°ÙÂØ»Ô¾ì¤Ç±ß°Â¤¬¿Ê¤ó¤À¤³¤È¤Ç¥È¥è¥¿¤Ê¤ÉÍ¢½Ð´ØÏ¢³ô¤âÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¾å¤²Éý¤Ï°ì»þ¡¢500±ß¤òÄ¶¤¨¡¢ÀáÌÜ¤Î3Ëü8000±ßÂæ¤ò²óÉü¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ