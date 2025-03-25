¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥àÉüµ¢¤Î´üÂÔ¤â»ý¤¿¤ì¤ë¥¢¥á¥ê¥«ÂåÉ½»Ø´ø´±¤Î¥Þ¥¦¥ê¥·¥ª¡¦¥Ý¥Á¥§¥Ã¥Æ¥£¡¼¥Î´ÆÆÄ¤À¤¬¡¢¼Â¸½¤Ë¤Ï¹â¤¤¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£¥Ý¥Á¥§¥Ã¥Æ¥£¡¼¥Î´ÆÆÄ¤Ï¡¢2014Ç¯¤«¤é2019Ç¯¤Þ¤Ç¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤ò»Ø´ø¡£ºßÇ¤´ü´ÖÃæ¡¢¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢2018-19¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ï¥¯¥é¥Ö¤ò»Ë¾å½é¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°(CL)·è¾¡¤ØÆ³¤¯¤Ê¤É¡¢´üÂÔ¤Î»ý¤Æ¤ë¥Á¡¼¥àºî¤ê¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ý¥Á¥§¥Ã¥Æ¥£¡¼¥Î´ÆÆÄ¤¬µî¤Ã¤Æ¤«¤é¤Î¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤Ï