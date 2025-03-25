Stefanno Sulaiman[¥¸¥ã¥«¥ë¥¿ £²£µÆü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤ÎÃæ±û¶ä¹Ô¤Ï£²£µÆü¡¢ÄÌ²ß¥ë¥Ô¥¢¤òËÉ±Ò¤¹¤ë¤¿¤á¡¢³°¹ñ°ÙÂØ»Ô¾ì¤Ë²ðÆþ¤·¤¿¡£À¯¶É¡¢À¯ÉÜ»Ù½Ð¡¢»ñËÜÆ¨Èò¤ËÂÐ¤¹¤ë·üÇ°¤Î¹â¤Þ¤ê¤«¤é¡¢¥ë¥Ô¥¢¤Ï°ì»þ¡¢¥¢¥¸¥¢¶âÍ»´íµ¡°ÊÍè¤Î°ÂÃÍ¿å½à¤Ë²¼Íî¤·¤¿¡£¥ë¥Ô¥¢¤Ï¸áÁ°¤Î¼è°ú¤Ç£°¡¥£µ£´¡ó²¼Íî¡¢£±¥É¥ë¡á£±Ëü£¶£¶£´£°¥ë¥Ô¥¢¤òÉÕ¤±¤¿¡£À¤³¦»Ô¾ì¤ÎÉÔÆ©ÌÀ´¶¤ä¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤ÎºâÀ¯·òÁ´À­¤ÈÀ®Ä¹¸«ÄÌ¤·¤ò½ä¤ë·üÇ°¤ò¼õ¤±¤Æ²¼¤²Éý¤ò³ÈÂç¤·