ÇÐÍ¥¤ÎÊ¡ß·ÐÒ¡Ê29¡Ë¤¬¡¢24Æü¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇË½¸À¡¢¶¼Ç÷¤ÎÈï³²¤ËÁø¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£25Æü¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¡ÖA. Storm¡×¤¬¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¸øÉ½¤·¤¿¡£ÇµÌÚºä46¡¢°ãË¡Åê¹Æ¼Ô¤ò¤Ä¤­¤È¤á¼¨ÃÌ¤¬À®Î©¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½»öÌ³½ê¤Ï¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢ÎáÏÂ7Ç¯3·î24Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡¢ÊÀ¼Ò½êÂ°ÇÐÍ¥¤Ç¤¢¤ëÊ¡ß·ÐÒ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØÊ¡ß· ÐÒ 2025 ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥«¥ì¥ó¥À¡¼È¯Çäµ­Ç°Àè¹Ô¤ªÅÏ¤·²ñ¡Ù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¿ôÌ¾¤Î¤ªµÒÍÍ¤¬¶¦Æ±¤ÇÊ¡ß·ÐÒËÜ¿Í¤ËÂÐ¤·¤ÆË½¸À¡¢