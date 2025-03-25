IBF¥Õ¥é¥¤µé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤Ë¸þ¤±¤¿Îý½¬¤ò¸ø³«¤·¤¿¥¢¥ó¥Ø¥ë¡¦¥¢¥ä¥é¡Ê±¦¡Ë¡á°¦ÃÎ¸©Åì³¤»Ô¹ñºÝ¥Ü¥¯¥·¥ó¥°Ï¢ÌÁ¡ÊIBF¡Ë¥Õ¥é¥¤µé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¡Ê29Æü¡¦°¦ÃÎ¸©¹ñºÝÅ¸¼¨¾ì¡Ë¤ÇÌð¿áÀµÆ»¡ÊLUSHÎÐ¡Ë¤ÎÄ©Àï¤ò¼õ¤±¤ë¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Î¥¢¥ó¥Ø¥ë¡¦¥¢¥ä¥é¡Ê¥á¥­¥·¥³¡Ë¤¬25Æü¡¢°¦ÃÎ¸©Åì³¤»Ô¤ÇÎý½¬¤ò¸ø³«¤·¡Ö·ã¤·¤¤¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤¬¤Ç¤­¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢KO¾¡Íø¤Ø°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¥·¥ã¥É¡¼¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ä¥ß¥Ã¥ÈÂÇ¤Á¤Ç¡¢·Ú²÷¤ÊÆ°¤­¤òÈäÏª¤·¤¿¡£Íè