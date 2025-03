【POP UP PARADE SP セレン】 受注期間:3月25日~4月23日 9月 発売予定 価格:6,800円 マックスファクトリーは、フィギュア「POP UP PARADE SP セレン」を9月に発売する。受注期間は4月23日まで。価格は6,800円。 本製品は、フロムソフトウェアのアクションRPG「ELDEN RING(エルデンリング)」に登場する魔術師の「セレン」を、同社の「POP UP PAR