5人組ガールグループ・ILLITが日本で初の単独公演となるファンコンサート『2025 ILLIT GLITTER DAY IN JAPAN』を開催することが発表された。【画像】デザインもキュート!『2025 ILLIT GLITTER DAY IN JAPAN』キービジュアルILLITは6月7日、8日の韓国・オリンピックホール公演を皮切りに、ファンコンサート『2025 ILLIT GLITTER DAY』を開催。日本では『2025 ILLIT GLITTER DAY IN JAPAN』として、8月10日、11日に神奈川・ぴあ