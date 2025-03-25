¼«±ÒÂâ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤­¤ÊÀáÌÜ¤Ç¤¹¡£24Æü¡¢¿·¤¿¤Ë¡ÖÅý¹çºîÀï»ÊÎáÉô¡×¤¬È¯Â­¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÌò³ä¤È¤Ï¡©¡Ú²èÁü¡Û¡ÖÅý¹çËëÎ½Ä¹¡×¤È¡ÖÅý¹çºîÀï»ÊÎá´±¡×Ìò³ä¤Î°ã¤¤¤È¤Ï¡©¢£¡Ö¾ïÀß¡×¤Ë¤¹¤ëÁÀ¤¤¤Ï¡©Áñ¸·¤Ê²»³Ú¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ââ°÷¤¿¤Á¤ÎÁ°¤òÊâ¤¯°ì¿Í¤ÎÃËÀ­¡£¼«±ÒÂâ¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¤ÎÌò¿¦¤È¤Ê¤ë¡ÖÅý¹çºîÀï»ÊÎá´±¡×¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡¢Æî±À·û°ìÏº¶õ¾­¤Ç¤¹¡£24Æü¡¢Åìµþ¡¦»Ô¥±Ã«¤ÎËÉ±Ò¾ÊÆâ¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¡ÖÅý¹çºîÀï»ÊÎáÉô¡×¡£¤½¤ÎÌò³ä¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Ç22ËüÍ¾¤ê¤ÎÂâ°÷