¥­¥ã¥×¥Æ¥ó¤Î±óÆ£¤ò¼´¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Ï°ÂÄê¤·¤¿Àï¤¤¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë(C)Getty Images2026Ç¯ËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½ÁªÂè8Àá¤Î¥²¡¼¥à¤¬3·î25Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£Á°Àá¤ÇËÜÂç²ñ½Ð¾ì¤¬·èÄê¤·¤¿ÆüËÜÂåÉ½¤Ï¡¢ºë¶Ì¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢ÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£¡ÚÆ°²è¡Û³ùÅÄÂçÃÏ¤¬WÇÕ¤ÎÈâ¤ò³«¤±¤ëÀèÀ©ÃÆ¡ª¤ª¼êËÜ¤Î¤è¤¦¤ÊÃæ±ûÆÍÇË¤«¤éÃ¥¤Ã¤¿¥´¥é¥Ã¥½¤ò¸«¤ë8Âç²ñÏ¢Â³8ÅÙÌÜ¤ÎWÇÕ½Ð¾ì¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ¤À¤¬¡¢¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤äÁª¼ê¤¿¤Á¤Î¥³¥á¥ó¥È