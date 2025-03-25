¤³¤ì¤Ê¤é²È¤Ç¤â²Ö²Ð¤Ç¤­¤ë¤Ç¤·¤ç¸¤·ÏÈà»á¡ßÌµÉ½¾ðÈà½÷¤ÎÀµÈ¿ÂÐ¥«¥Ã¥×¥ë¡£½µËö¤ÎÌë¤Î³Ú¤·¤ß¤Ï¡©¡¿¶âÍË¤ÎÌë¤Ï¥Ü¥É¥²¤È·¯¤È vol.1¡Ê1¡Ë°ì½µ´Ö¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤¿¤´Ë«Èþ¤Ï¡Ä¹¥¤­¤Ê¿Í¤È¥Ü¡¼¥É¥²¡¼¥à¡ªÌµÉ½¾ð¤Ç¸í²ò¤µ¤ì¤¬¤Á¤Ê¤³¤È¤¬Çº¤ß¤Îçýè½¡Ê¤Þ¤Ä¤ê¡Ë¤È¡¢»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¹¤°´é¤Ë½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦ÇÈÅç¡Ê¤Ï¤¸¤Þ¡Ë¡£ÉÕ¤­¹ç¤¤»Ï¤á¤Æ¤â¤¦¤¹¤°°ìÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤Õ¤¿¤ê¤Ë¤Ï¡¢¶âÍËÆü¤ÎÌë¤ËÆÃÊÌ¤Ê»þ´Ö¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡Ä¡Ö¥Ü¡¼¥É¥²¡¼¥à¡×¤ò°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤à¤³