²ÐÍËÆü¤Ï¹­¤¤ÈÏ°Ï¤ÇÀ²¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢À¾ÆüËÜ¤«¤éËÌÆüËÜ¤Ë¤«¤±¤Æ²«º½¤ÎÈôÍè¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀöÂõÊª¤ä¼Ö¤Ê¤É¤Ø¤ÎÉÕÃå¡¢ÂÎÄ´¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ê¤É¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¡ÚCG¤Ç¸«¤ë¡Ûº£¸å¤Î²«º½ÈôÍè¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó²ÐÍËÆü¤ÎÄ«¤ÏÂçºå¤Ç²«º½¤¬´ÑÂ¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸á¸å¤âÀ¾ÆüËÜ¤«¤éÅìËÌ¤Ë¤«¤±¤Æ²«º½¤¬ÈôÍè¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¹­¤¤ÈÏ°Ï¤ÇÀ²¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢ÀöÂõÊª¤Ê¤É¤Ø¤ÎÉÕÃå¤ä¸«ÄÌ¤·¤Î°­²½¤Ë¤è¤ë¸òÄÌ¾ã³²¤Ê¤É¤Ë¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ºÇ¹âµ¤²¹¤ÏÁ´¹ñÅª¤Ë¤³¤Î»þµ¨¤È¤·¤Æ