´Ø±ÛÆ»¤Î¹âºäSAÉÕ¶á¤Ç¡¢ÉÕ²Ã¼ÖÀþ¤Î±¿ÍÑ¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¹âºäSA¡×Ã¦¡¦½ÂÂÚ¤Ê¤ë¤«NEXCOÅìÆüËÜ¤Ï2025Ç¯3·î19Æü¡¢´Ø±ÛÆ»¤Î¹âºäSAÉÕ¶á¤Ç¡¢ÉÕ²Ã¼ÖÀþ¤Î±¿ÍÑ¤ò»Ï¤á¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹âºäSAÉÕ¶á¤Ç±¿ÍÑ¤¬»Ï¤Þ¤ëÉÕ²Ã¼ÖÀþ¡Ê²èÁü¡§NEXCOÅìÆüËÜ¡Ë²¼¤êÀþ¡Ê¿·³ãÊýÌÌ¡Ë¤Ï¹âºäSA¤Î¼êÁ°0.5km¤Ç28Æü6»þ¤«¤é¡¢¾å¤êÀþ¡ÊÅìµþÊýÌÌ¡Ë¤â¹âºäSA¤Î¼êÁ°2.2km¤ÇÆ±Æü14»þ¤«¤é¤½¤ì¤¾¤ì±¿ÍÑ¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£´Ø±ÛÆ»¤Ï¡¢½µËö¤Ê¤É¸òÄÌÎÌ¤¬Â¿¤¤»þ´ü¤Ë½ÂÂÚ¤¬Â¿È¯¤·¤Æ