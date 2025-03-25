¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/03/25¡Û³ô¼°²ñ¼Ò¥ï¥Ë¥Ö¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢·î´©»ï¡ØWiNK UP¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Öºòº£¤Î¼Ò²ñ¾õ¶·¤ÎÊÑ²½¤ä²ÁÃÍ´Ñ¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤ËÈ¼¤¤¡¢2025Ç¯¡ÊÎáÏÂ7Ç¯¡Ë5·î7ÆüÈ¯¹Ô¤Î6·î¹æ¤ò¤â¤Ã¤ÆµÙ´©¤¹¤ë¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛºòÇ¯µÙ´©È¯É½¤·¤¿¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë»¨»ï¢¡¡ÖWiNK UP¡×µÙ´©¤ØÈ¯É½¤Ç¤Ï¡Ö¡ØWiNK UP¡Ù¤Ï 1988 Ç¯¤ÎÁÏ´©°ÊÍè¡¢¡Ø¥¢¥¤¥É¥ë¡¦¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡¦¥Þ¥¬¥¸¥ó¡Ù¤È¤·¤Æ¡¢¼ã¤­ºÍÇ½¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¤äÇÐÍ¥¤¿¤Á¤Î°õ¾ÝÅª¤Ê¥°¥é¥Ó¥¢¤ä¥í¥ó¥°¥¤¥ó¥¿¥Ó