»à¤Ì¤Þ¤Ç¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤ÎÀ¸¤­ÍÍ¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤¬¥¢¥ó¥È¥Ë¥ªÃöÌÚ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡Ê¼Ì¿¿¡§»³ÆâÌÔ¡Ëº£¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢ÃöÌÚ¤µ¤ó¤Ï¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤È¤·¤ÆËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¿Í¤À¤Ã¤¿¤è¡½¡½¡£¤½¤¦¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢75ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£¤Ç¤â¸½Ìò¤Î¥ì¥¹¥é¡¼¤È¤·¤Æ¥ê¥ó¥°¤Ë¾å¤¬¤ëÆ£¸¶´îÌÀ¤µ¤ó¡£¤½¤ó¤ÊÆ£¸¶¤µ¤ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Â¿¤¯¤Î¥ì¥¹¥é¡¼¤¿¤Á¤¬¡Ö¤³¤Î¿Í¤Î¤¿¤á¤Ê¤é»à¤Í¤ë¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¥¢¥ó¥È¥Ë¥ªÃöÌÚ¤µ¤ó¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÌ¥ÎÏ¤ò¡¢Æ£¸¶¤µ¤ó¤ÎÃø½ñ¡ØÃöÌÚ