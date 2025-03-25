º£²ó¤Ï¥Ó¥Ã¥¯¥«¥á¥éÃÓÂÞËÜÅ¹¤Ë¤Æ¡¢²Æ¤Ë¸þ¤±¤¿¼«Ê¬Ëá¤­¤Ë»È¤¨¤ë¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎÇä¤ì¶Ú¤ò¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤ÇÂðÆâ¼ûÍ×¤¬Áý¤·¤¿¤³¤í¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥Ö¡¼¥à¤¬Â³¤¯¸½ºß¤â°ÂÄê¤·¤¿¼ûÍ×¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±Å¹¤Ç·ò¹¯²ÈÅÅ¥³¡¼¥Ê¡¼¤òÃ´Åö¤¹¤ë¾¾ÅÄ·¼»á¤Ï¡Ö¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥Þ¥·¥ó¤ä¥¨¥¢¥í¥Ð¥¤¥¯¤Ê¤É¤Ï¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò¼è¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÇä¤ê¾ì¤«¤é»Ñ¤ò¾Ã¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤´¼«Âð¤Ç¤â¤½¤³¤Þ¤Ç¾ì½ê¤ò¼è