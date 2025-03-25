Nate Raymond[¥Ü¥¹¥È¥ó£²£´Æü¥í¥¤¥¿¡¼] - ÊÆ¥Þ¥µ¥Á¥å¡¼¥»¥Ã¥Ä½£¤Î¥Ó¥ë¡¦¥¬¥ë¥Ó¥ó½£Ì³Ä¹´±¤Ï£²£´Æü¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¾Ú·ô¤Î¥í¥Ó¥ó¥Õ¥Ã¥É¤¬Î©¤Á¾å¤²¤ò·è¤á¤¿¡¢¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÁ´ÊÆÂç³ØÁª¼ê¸¢¡Ê£Î£Ã£Á£Á¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡Ë¤Î»î¹ç·ë²Ì¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÒ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´ºº¤ò³«»Ï¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£½£Ì³Ä¹´±¤Ï½£¤Î¾Ú·ôµ¬À©Åö¶É¤Î¥È¥Ã¥×¡£¥¬¥ë¥Ó¥ó»á¤ÏÌ±¼çÅÞ½Ð¿È¤Ç¡¢½£¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤ÏºÇ¤â¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤ËÀÑ¶Ë