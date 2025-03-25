£³·î23Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢Åìµþ¡¦ÉðÂ¢Ìî¤Î¿¹Áí¹ç¥¹¥Ýー¥Ä¥×¥é¥¶¤ÇÂçÆ±À¸Ì¿SV.LEAGUE MEN¤ÎÂè20ÀáGAME2¡¢Åìµþ¥°¥ìー¥È¥Ù¥¢ー¥ºÂÐÅì¥ì¥¢¥íー¥ºÀÅ²¬¤Î»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÅìµþGB¤¬¥»¥Ã¥È¥«¥¦¥ó¥È3ー0¤Ç¥¹¥È¥ìー¥È¾¡¤Á¤ò¼ý¤á¤¿¡£ ¤½¤Î»î¹ç¸å¡¢º£¥·ー¥º¥ó¸Â¤ê¤Ç¤Î°úÂà¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿ÅìµþGB¡¦À±Ìî½¨ÃÎ¤Î°úÂà¥»¥ì¥â¥Ëー¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£ ¥¹¥¿¥ó¥É¥Þ¥¤¥¯¤ÎÁ°¤Ë¿Ê¤ó¤ÀÀ±Ìî¤Ï¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ