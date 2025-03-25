¡Ö¥¢¥é¥Õ¥©¡¼Â©»Ò¤ÎÀ®Ä¹Æüµ­ #420¡× ºòÇ¯11·î¤Ë½é¤Î¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖCALL BACK¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¡¢¥½¥í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤ÎÀ®½Ï¤Ö¤ê¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿SHINee¤Î¥ß¥ó¥Û¡£¤½¤ÎÄ¾¸å¤Ë¤Ï¡¢´Ú¹ñ¡¦¥½¥¦¥ë¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¥¢¥¸¥¢5ÅÔ»Ô¤ò½ä¤ë½é¤Î¥½¥í¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡Ö2024 MINHO CONCERT ¡×¤ò³«ºÅ¡£ÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¤Ç2·î8Æü¡¦9Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÆüËÜ¸ø±é¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¡£¤½¤ó¤Ê¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢¡¼¤Î¿¿¤ÃÂþÃæ¡¢¥¢¥é¥Õ¥©¡¼·ÝÇ½¿Í¤ÎÆÈ¿ÈÀ¸³è¤ËÌ©Ãå¤·¡¢¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¼Â