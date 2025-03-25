º£·î13Æü¤ËÂè2»Ò½Ð»º¤òÈ¯É½¤·¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎµÆÃÏ°¡Èþ¡Ê34¡Ë¤¬25Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡ÖºÇ½é¤ÇºÇ¸å¤Î´é½Ð¤·¡×¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÍ¥¤·¤¤¤ª´é¤·¤Æ¤ë¡×Ì¼¤Î¡ÈºÇ½é¤ÇºÇ¸å¤Î´é½Ð¤·¡É¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¤ÎµÆÃÏ°¡ÈþµÆÃÏ¤Ï¡Ö¿·À¸»ù´ü´Ö¤Ë¤·¤«»£¤ì¤Ê¤¤¤³¤Î¥µ¥¤¥º´¶¡Ä À¸¸å10Æü¤Î¼Ì¿¿¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¥Ë¥å¡¼¥Ü¡¼¥ó¥Õ¥©¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö°ìËçÌÜ¤¬¼¡½÷¤Ç¡¢ºÇ¸å¤Î¼Ì¿¿¤¬Ä¹½÷¤Î¿·À¸»ù¤Î»þ ÌÜ¤ò¤Ä¤Ö¤Ã¤¿»Ñ¤¬»÷¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê´¶¾ð¤Ë¤Ê