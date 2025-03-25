¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤Ç3·î25Æü¤è¤ê»Ï¤Þ¤Ã¤¿PEANUTS¥³¥é¥Ü¡£3ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢¿·ºî¤Î¡Ø¥¸¥ç¡¼ ¥«¥¤¥ó¥É ¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼ ¥­¥ã¥é¥á¥ë ¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È ¥ª¡¼¥Ä¥ß¥ë¥¯ ¥Õ¥é¥Ú¥Á¡¼¥Î¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Õ¡¼¥É¤ä¥°¥Ã¥º¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿·ºî¥Õ¥é¥Ú¥Á¡¼¥Î¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ä¥«¥í¥ê¡¼¤Ï¡©¥á¥Ç¥£¥¢¸þ¤±»î°û²ñ¤Ç¡¢Ã´Åö¼Ô¤Ë¤½¤ÎÆÃÄ§¤òÊ¹¤¤¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£¿·ºî¥Õ¥é¥Ú¥Á¡¼¥Î¡Ø¥¸¥ç¡¼ ¥«¥¤¥ó¥É ¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼ ¥­¥ã¥é¥á¥ë ¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È ¥ª¡¼¥Ä¥ß¥ë¥¯ ¥Õ¥é¥Ú¥Á¡¼¥Î¡Ù¤Ï¤É¤ó¤ÊÌ£?¡Ø¥¸