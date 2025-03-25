°¦É²¡¦º£¼£»Ô¤Ç23Æü¤Ëµ¯¤­¤¿»³ÎÓ²ÐºÒ¤Ï¡¢º£¤â±ä¾Æ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£25Æü¤â¾å¶õ¤ÈÃÏ¾å¤ÎÎ¾Êý¤«¤é¾Ã²Ð³èÆ°¤¬Â³¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÄÃ²Ð¤Î¤á¤É¤Ï¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¸½¾ì¤«¤é¥Æ¥ì¥Ó°¦É²¡¦ÌÚ¸µÍª¸ãµ­¼Ô¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤â¤é¤¦¡£»³²Ð»ö¤ÎÈ¯À¸¤«¤é3ÆüÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿°¦É²¡¦º£¼£»Ô¤Ç¤Ï¡¢¸áÁ°11»þ32Ê¬¸½ºß¤â±ä¾Æ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢25Æü¸áÁ°7»þÈ¾Á°¤Î»þÅÀ¤ÇÌó214ha¤ò¾Æ¤­¡¢¸©Æâ¤Ç¤ÏÊ¿À®°Ê¹ß¡¢²áµîºÇÂç¤Î»³²Ð»öÈï³²¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£¼£»Ô¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢25Æü¤â¼«±ÒÂâ¤ä¸©¤Ê