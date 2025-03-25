Åìµþ23¶è¤ÎÊ¿¶Ñ²ÈÄÂ¤¬²áµîºÇ¹â¤òµ­Ï¿¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢²ÈÄÂÁê¾ì¤Î°Â¤µ¥é¥ó¥­¥ó¥°¤Ç°Õ³°¤Ê³¹¤¬1°Ì¤È¤Ê¤êÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ú²èÁü¡Û23¶è¡¢²ÈÄÂÁê¾ì¤Î°Â¤µ1°Ì¡¦¿ùÊÂ¶è¾å°æÁð¡Ö»ÒÏ¢¤ì¤ÇÊë¤é¤¹¤Ë¤Ï¤¤¤¤¾ì½ê¡×¢£±ØÁ°¤Ë¥¬¥ó¥À¥àÁü¡¢¥¢¥Ë¥áÀ½ºî²ñ¼Ò¤âÅìµþ¡¦¿ùÊÂ¶è¤ÎÀ¾Éð¿·½ÉÀþ¡¦¾å°æÁð±Ø¡£23¶è¤ÎÀ¾¤ÎÃ¼¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¡¢ÎÐË­¤«¤Ç¤Î¤É¤«¤Ê³¹¤Ç¤¹¡£3ºÐ¤Î»Ò¤É¤â¤ò¤â¤Ä30Âå¡Ö»Ò¤É¤âÏ¢¤ì¤ÇÊë¤é¤¹¤Ë¤Ï¤È¤Æ¤â¤¤¤¤¾ì½ê¤À¤Ê¤È¡×À¾Éð¿·½É±Ø¤Þ¤Ç20Ê¬¤Û¤É