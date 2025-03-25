»ÔÀîÀ÷¸ÞÏº¡Ê19¡Ë¤¬25Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¡¢¡Ö»Í·îÂç²ÎÉñ´ì¡×¡ÊÆ±3¡Á25Æü¡¢Åìµþ¡¦²ÎÉñ´ìºÂ¡Ë¤Ç¾å±é¤¹¤ë¿·ºî²ÎÉñ´ì¡ÖÌÚÈÔÄ®¤Î¤¢¤ÀÆ¤¤Á¡×¤Î¼èºà²ñ¤Ë¡¢¸¶ºî¤Î±Ê°æ¼ÓÌí»Ò¤µ¤ó¡¢µÓËÜ¤È±é½Ð¤Îã·Æ£²íÊ¸¤µ¤ó¤È½ÐÀÊ¤·¤¿¡£²ÎÉñ´ì¤ä¼Çµï¾®²°¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿Êª¸ì¡£À÷¸ÞÏº¤Ï¡Ö¼Çµï¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ê¤¢¡¢²ÎÉñ´ì¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤¤Ê¤¢¤È¤¤¤¦¸¶ºî¤ÎÇ®¤µ¤¬¤³¤â¤Ã¤¿ºîÉÊ¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¸¶ºî¤â²ÎÉñ´ì³¦¤ÎÃæ¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤¿¡£¼ç¿Í¸ø¤ÎÀ®Ä¹Êª¸ì¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢À÷¸ÞÏº¤Ï¡ÖÀ®Ä¹²á