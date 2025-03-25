ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡ÊMLB¡Ë¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤ÎºÊ¡¢¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤µ¤ó¤¬25Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢±ð¤ä¤«¤ÊÃåÊª»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿Â¿¿ô¡Û¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤µ¤ó¤¬¸ø³«¤·¤¿±ð¤ä¤«ÃåÊª»Ñ¡Ö¤¦¤ï¡¢¤«¤ï¤¤¤¤!!!¡×¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤µ¤ó¤Ï¡ØMLBÅìµþ¥·¥ê¡¼¥º¡Ù¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÍèÆü¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î±ü¤µ¤Þ²ñ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇÃãÆ»¤Î¥ì¥¯¥Á¥ã¡¼¤ò¼õ¤±¤ëÌÏÍÍ¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢¿§Á¯¤ä¤«¤ÊÀÖ¤ÎÃåÊª¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤µ