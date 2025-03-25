2025Ç¯3·î7Æü¤«¤é¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ø±Ç²è¥É¥é¤¨¤â¤ó ¤Î¤ÓÂÀ¤Î³¨À¤³¦Êª¸ì¡Ù¤È¤Î¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò3·î25Æü¤«¤é¡¢Á´¹ñ¤Î¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Þー¥ÈÌó16,300Å¹ÊÞ¤Ë¤Æ¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£¡Ø±Ç²è¥É¥é¤¨¤â¤ó ¤Î¤ÓÂÀ¤Î³¨À¤³¦Êª¸ì¡Ù¤Î¸ø³«¤òµ­Ç°¤·¤¿¤³¤³¤À¤±¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¾¦ÉÊ&¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£±Ç²è¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥Õー¥É¤ä¥¹¥¤ー¥Ä¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤¬¤â¤é¤¨¤ë¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ ¥Õ