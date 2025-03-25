½÷Í¥¼ò°æË¡»Ò¡Ê54¡Ë¤¬24Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤ÎTOKYO FM¡ÖTOKYO SPEAK EASY¡×¡Ê·î¡ÁÌÚÍË¸áÁ°1»þ¡Ë¤Ë¡¢¥¿¥ì¥ó¥ÈÀ¾Â¼ÃÎÈþ¡Ê54¡Ë¤È¤È¤â¤Ë½Ð±é¡£¼«¿È¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿95Ç¯4·î´ü¤ÎÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡ÖÀ±¤Î¶â²ß¡×¤ÎÈëÏÃ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£Æ±ºî¤Ç¼ò°æ¤ÏÄ°³Ð¾ã³²¤Î¤¿¤á¡¢¼êÏÃ¤È¼êµ­¤Ç²ñÏÃ¤¹¤ëÁÒËÜºÌÌò¤òÇ®±é¡£À¾Â¼¤ÏºÌ¤Î¿ÆÍ§¤Ç´Ç¸î»Õ¤Î±óÆ£¡Ê¿Àºê¡Ë±à»ÒÌò¤Ç½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¼ò°æ¤Ï¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¶Ê¡ÖÊË¤¤¤¦¤µ¤®¡×¤âÃ´Åö¤·¤¿¡£À¾Â¼¤¬¡Ö¼êÏÃ¤ò½¬¤Ã¤Æ¡£¤½¤Î»þ¡¢»ä¤â¸Æ¤ó¤Ç¤¤