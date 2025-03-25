¢¡ÁªÈ´¹â¹»ÌîµåÂç²ñ2²óÀï¥¨¥Ê¥¸¥Ã¥¯¥¹¥Ý¡¼¥Ä4¡½9ÃÒÊÛÏÂ²Î»³¡Ê25Æü¡¢¹Ã»Ò±à¡ËÁÏÉô4Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¥¨¥Ê¥¸¥Ã¥¯¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ê²­Æì¡Ë¤Î½é¤Î8¶¯¿Ê½Ð¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£2ÅÀ¤òÄÉ¤¦2²ó¤ËÊ»»¦¤Î´Ö¤Ë1ÅÀ¤òÊÖ¤·1ÅÀº¹¤È¤¹¤ë¤¬¡¢ÀèÈ¯¤Îº¸ÏÓµ×¹âñ¥¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬3²ó¤Ë1¼ºÅÀ¡£¤µ¤é¤Ë4²ó¤Ï2ÈÖ¼ê¤ÎÊ¡ËÜÎ°°Í¡Ê3Ç¯¡Ë¤Ë¤Ä¤Ê¤°¤¬4¼ºÅÀ¡£¥¤¡¼¥Þ¥óÎ°³¤¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬4°ÂÂÇ¤ÈÌöÆ°¤·¡¢½ªÈ×¤ËÂ­¤òÍí¤á¤ÆÆÀÅÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¿©¤é¤¤¤Ä¤¤¤¿¤¬¡¢4²ó¤Þ¤Ç¤Ç8¼ºÅÀ¤ÈÁ°È¾¤Î¼ºÅÀ¤¬¶Á¤¤¤¿