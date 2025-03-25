¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡ØBanG Dream¡ª Ave Mujica¡Ù¡Ê¥¢¥Ë¥á¥à¥¸¥«¡ËÂè13ÏÃ¡ÊºÇ½ªÏÃ¡Ë¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¡õÀè¹Ô¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£ºÇ½ªÏÃ¤Ï27Æü¤ËTOKYO MX¤Ê¤É¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£¡Ú²èÁü¡Û¤«¤Ã¤±¤§ºÇ½ª²ó¡ª¿À¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ë­Àî¾Í»Ò¡ØAve Mujica¡Ù¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥½¥í¥«¥Ã¥ÈºÇ½ªÏÃ¡ÖPer asprera ad astra.¡×¤Ï¡¢Èà½÷Ã£¤¬Ã©¤Ã¤Æ¤­¤¿Æ»¡¢º£¤¤¤ë¾ì½ê¤Î·Ê¿§¡£¡Öµ¨Àá¤¬¡¢¤«¤ï¤Ã¤Æ¤¿¡Ä¡Ä¡×¡£Âè12ÏÃ¤Ï¡¢Ave MujicaºÆ·ëÀ®¤Ë¸þ¤±¤ÆË­Àî¾Í»Ò¤¬¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò½¸¤á¤Æ¡Ö