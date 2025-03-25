¥ï¥Ë¥Ö¥Ã¥¯¥¹¤Ï25Æü¡¢·î´©»ï¡ØWiNK UP¡Ù¤ò2025Ç¯5·î7ÆüÈ¯¹Ô¤Î6·î¹æ¤ò¤â¤Ã¤ÆµÙ´©¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¡Ú²èÁü¡ÛSixTONES&Snow Man¡¢3»ï¹çÆ±¡È¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ë¡ÉÉ½»æ¡Ê2019Ç¯¡ËµÙ´©¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆ±¼Ò¤Ï¡Öºòº£¤Î¼Ò²ñ¾õ¶·¤ÎÊÑ²½¤ä²ÁÃÍ´Ñ¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤ËÈ¼¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡ÖÄ¹¤­¤Ë¤ï¤¿¤ê¤´°¦ÆÉ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿ÆÉ¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¡¢À©ºî¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤Þ¡¢´Ø·¸¼Ô¤ÎÊý¡¹¡¢³Æ½ñÅ¹¤µ¤Þ¡¢¤½¤·¤Æ½Ð±é¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¿´¤«¤é¸æÎé¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤ò¤Ä