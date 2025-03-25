·§ËÜ»Ô¤òÁö¤ë·§ËÜ»ÔÅÅ¤Ç¼ÖÎ¾Æ±»Î¤¬¾×ÆÍ¤¹¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¡¢7¿Í¤¬ÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Êº´Æ£Í³µ¨¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼Êó¹ð¡Ë·§ËÜ»ÔÃæ±û¶è¤Î·§ËÜ»ÔÌò½êÁ°¤Ç¤¹¡£25Æü¸áÁ°8»þÈ¾¤´¤í¡¢¤³¤Á¤é¤ÎÄäÎ±½ê¤Ç·§ËÜ»ÔÅÅ¤Î¼ÖÎ¾¤Ë¸åÂ³¤Î¼ÖÎ¾¤¬ÄÉÆÍ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸½¾ì¤Î¾ÃËÉ¡Ö¤³¤ì¤À¤±¤Î¤â¤Î½ÅÎÌ¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤¬Æ°¤¤¤ÆÄÉÆÍ¤¹¤ì¤Ð¡¢¤ä¤Ï¤êÅ¾ÅÝ¤¢¤¿¤ê¤ÏÅöÁ³µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤À¤í¤¦¤Ê¤È¡×¤³¤Î»ö¸Î¤Ç¾èµÒ6¿Í¤È±¿Å¾»Î1¿Í¤¬ÉÂ±¡¤ØÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¤â¸½¾ì¤Ë¤Ï¼ÖÎ¾¤¬