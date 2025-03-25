2025Ç¯3·î¤è¤ê³«Ëë¤·¤¿¡¢¡Ö¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼¡×¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤ÎÇò¤¤¸ý¤Ò¤²¤¬½ÐÍè¤ë¥É¥ê¥ó¥¯¡Ö¥Ð¥¿¡¼¥Ó¡¼¥ë¡×¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥á¥Ë¥å¡¼¤ä¥°¥Ã¥º¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡¢½é¤Î¡Ö¥Ð¥¿¡¼¥Ó¡¼¥ë¡¦¥·¡¼¥º¥ó¡×¡Ö¥Ð¥¿¡¼¥Ó¡¼¥ë¡¦¥·¡¼¥º¥ó¡×¤òµ­Ç°¤·¡¢¥¿¥ê¡¼¥º¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ë¡Ö¥Ð¥¿¡¼¥Ó¡¼¥ë¡×¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¤µ¤ì¤¿¥Õ¥í¡¼¥º¥ó¥É¥ê¥ó¥¯¡Ö¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼ ¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½ ¥Ð¥¿¡¼¥Ó¡¼¥ë ¥·¥§¥¤¥¯¡×¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡ù ¥¿¥ê¡¼¥º¥³¡¼¥Ò¡¼¡ÈMagical Coffee Time¡É ¡ÁEn