Mariam SunnyKamal Choudhury[£²£´Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - À¤³¦ÊÝ·òµ¡´Ø¡Ê£×£È£Ï¡Ë¤Ï£²£´Æü¡¢²¤½£ÃÏ°è¤Ç£²£°£²£³Ç¯¤Ë»Ò¤É¤â¤Î·ë³Ë´¶À÷¤¬£±£°¡óÁý²Ã¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£´¶À÷¤Ï·ÑÂ³¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ä¾¤Á¤Ë³ÈÂçÍÞÀ©¤Î¸ø½°±ÒÀ¸ÂÐºö¤ò¹Ö¤¸¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£²¤½£¤ÈÃæ±û¥¢¥¸¥¢¤Î£µ£³¥«¹ñ¤ò´Þ¤à£×£È£Ï²¤½£ÃÏ°è¤Ç¤Ï¡¢£²£³Ç¯¤Ë£±£µºÐÌ¤Ëþ¤Î»Ò¤É¤â¤Î·ë³Ë´¶À÷¤¬£·£µ£°£°·ïÍ¾¤êÊó¹ð¤µ¤ì¡¢Á°Ç¯¤«¤é£¶£µ£°·ï°Ê¾åÁý²Ã¤·¤¿¡££×£È£Ï¤Î¥Ï¥ó¥¹¡¦¥¯¥ë¡¼¥²²¤½£ÃÏ