ÇÐÍ¥¤Î°æ·å¹°·Ã¡Ê28¡Ë¤¬¡¢ÆüÅ´¶½ÏÂÉÔÆ°»º¥Ö¥é¥ó¥Ç¥Ã¥É¥à¡¼¥Ó¡¼¡ÖI THINK¡×¤Î¥á¥Ç¥£¥¢È¯É½»î¼Ì²ñ¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡Û°æ·å¹°·Ã¤Î¡È°Õ³°¡É¤ÊÁêÃÌÁê¼ê»î¼Ì²ñ¤Ç¤Ï°æ·å¤¬¡È¹Í¤¨¤ë¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢Æ±Î½¤È¸þ¤­¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤äÆñ¤·¤µ¤òÉ½¸½¤·¤¿¥Ö¥é¥ó¥Ç¥Ã¥É¥à¡¼¥Ó¡¼¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¼ÂºÝ¤Ë±é¤¸¤¿´¶ÁÛ¤òÊ¹¤«¤ì¤¿°æ·å¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£¡ÖÉáÃÊ¤Î»ä¤ò¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤È»×¤¦¤¯¤é¤¤¼«Ê¬¤È¥ê¥ó¥¯¤¹¤ë