¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û ¢£¡Ö¿·¤·¤¤Îø¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¤­¤Î¸ÍÏÇ¤¤¤ä³ëÆ£¡¢¤½¤·¤Æ¶»¤¬¹âÌÄ¤ë½Ö´Ö¤òÉÁ¤­¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê´öÅÄ¤ê¤é¡Ë ´öÅÄ¤ê¤é½ñ¤­²¼¤í¤·¤Î¿·¶Ê¡ÖÎøÉ÷¡×¤¬¡¢ABEMA¤Ë¤Æ4·î7Æü21»þ¤è¤êÊüÁ÷¤¬¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ë¡Øº£Æü¡¢¹¥¤­¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ù¤Î¿·¥·¥êー¥º¡Øº£Æü¡¢¹¥¤­¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Ë¥åー¥¸ー¥é¥ó¥ÉÊÔ¡Ù¤Î¼çÂê²Î¤Ë·èÄê¤·¤¿¡£ Ê»¤»¤Æ¡¢2022Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Øº£Æü¡¢¹¥¤­¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ìª´»ÊÔ¡Ù¤Î